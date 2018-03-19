BRIEF-SA's Competition Tribunal Approves Netcare Hospital Merger With Akeso With Pricing, Divestiture Conditions

March 19 (Reuters) - SA’s Competition Tribunal:
* CONDITIONS FOR NETCARE, AKESO DEAL INCLUDE: NETCARE SHALL MAINTAIN BASE TARIFF CURRENTLY IMPLEMENTED AT AKESO FACILITIES
* CONDITIONS FOR NETCARE, AKESO DEAL INCLUDE: NETCARE WILL HONOUR AKESO’S EXISTING CONTRACTUAL AGREEMENTS
* CONDITIONAL APPROVAL TERMS NETCARE TO NOT ALTER TARIFF CLASSIFICATIONS AT AKESO FACILITIES FOR EXISTING TREATMENT MODALITIES
* CONDITIONS FOR NETCARE, AKESO DEAL INCLUDE NETCARE WILL DISPOSE OF RAND HOSPITAL AND BELL STREET HOSPITAL Further company coverage: