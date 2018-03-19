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March 19, 2018 / 10:57 AM / Updated 16 hours ago

BRIEF-SA's Competition Tribunal Approves Netcare Hospital Merger With Akeso With Pricing, Divestiture Conditions

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - SA’s Competition Tribunal:

* CONDITIONS FOR NETCARE, AKESO DEAL INCLUDE: NETCARE SHALL MAINTAIN BASE TARIFF CURRENTLY IMPLEMENTED AT AKESO FACILITIES

* CONDITIONS FOR NETCARE, AKESO DEAL INCLUDE: NETCARE WILL HONOUR AKESO’S EXISTING CONTRACTUAL AGREEMENTS

* CONDITIONAL APPROVAL​ TERMS NETCARE TO NOT ALTER TARIFF CLASSIFICATIONS AT AKESO FACILITIES FOR EXISTING TREATMENT MODALITIES

* CONDITIONS FOR NETCARE, AKESO DEAL INCLUDE NETCARE WILL DISPOSE OF RAND HOSPITAL AND BELL STREET HOSPITAL Further company coverage:

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