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March 9, 2018 / 7:43 AM / Updated 17 hours ago

BRIEF-SA's ‍Competition Tribunal Conditionally Approves Merger of Sinopec Corp And Chevron South Africa​

Reuters Staff

1 Min Read

March 9 (Reuters) - SA’S ‍COMPETITION TRIBUNAL -

* SA’S ‍COMPETITION TRIBUNAL - APPROVED MERGER INVOLVING CHINA’S LARGEST PETROLEUM REFINERY OWNER, HONG KONG BASED SINOPEC CORP AND CHEVRON SOUTH AFRICA​

* SA’S COMPETITION TRIBUNAL - SINOPEC MERGER WITH CHEVRON SA​ IS SUBJECT TO CERTAIN CONTRACTUAL PROVISIONS

* SA’S COMPETITION TRIBUNAL - ‍ ONE OF CONTRACTUAL PROVISIONS RELATES TO FIRST RIGHT OF REFUSAL IN FAVOUR OF CSA’S MINORITY SHAREHOLDERS, OFF SHELF INVESTMENTS FIFTY-SIX

* SA’S COMPETITION TRIBUNAL- ‍REBRANDING COSTS FOR PRIVATE SERVICE STATIONS AND 6 BILLION RAND REFINERY UPGRADE SOME CONDITIONS IN APPROVED SINOPEC MERGER WITH CHEVRON SA​ Further company coverage:

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