Healthcare
June 23, 2020 / 3:51 PM / Updated an hour ago

BRIEF-SA's Eskom Says Unexpectedly Lost Four Large Units To Unplanned Breakdowns

1 Min Read

June 23 (Reuters) - SA’s Eskom:

* SA’S ESKOM - UNEXPECTEDLY LOST FOUR LARGE UNITS TO UNPLANNED BREAKDOWNS, WHILE RETURN TO SERVICE OF ANOTHER TWO GENERATION UNITS HAVE BEEN DELAYED

* SA’S ESKOM - BREAKDOWNS HAPPENED TO A UNIT AT KENDAL, MAJUBA AND LETHABO POWER STATIONS

* SA’S ESKOM - HAS 31 000MW AVAILABLE TOTAL CAPACITY TO MEET DEMAND TONIGHT

* SA’S ESKOM - WHILE CO EXPECTS SOME UNITS TO RETURN TO SERVICE SOON, SITUATION MAY PERSIST UNTIL WEEKEND Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below