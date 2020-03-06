BRIEF-SAS February ASK Up 1.4% Y/Y

March 6 (Reuters) - SAS AB:
* SAS TRAFFIC FIGURES - FEBRUARY 2020
* PASSENGER GROWTH, UNIT REVENUES AND PASSENGER YIELD SHOWED GOOD DEVELOPMENT IN FEBRUARY AS COVID-19 HAD A LIMITED IMPACT
* NOTES A REDUCED DEMAND GOING FORWARD AND ADJUSTS ITS ROUTE NETWORK AND CAPACITY ACCORDINGLY
* FOLLOWING OUTBREAK OF COVID-19, SAS SUSPENDED FLIGHTS TO/FROM MAINLAND CHINA ON 31 JANUARY, NORTHERN ITALY ON 4 MARCH AND HONG KONG ON 5 MARCH
* ADJUSTING OTHER PARTS OF NETWORK AND REDUCING CAPACITY ON ROUTES WITH LOWER DEMAND
* CONTINUE CLOSE DIALOGUE WITH RELEVANT AUTHORITIES AND FOLLOW THEIR RECOMMENDATIONS
* REDUCES LONG- AND SHORT HAUL NETWORK CAPACITY ON ROUTES WITH LOW FORWARD BOOKINGS
* PURSUING A NUMBER OF OTHER INITIATIVES TO REDUCE COSTS AND PRESERVE OUR STRONG LIQUIDITY POSITION
* REDUCED DEMAND GOING FORWARD AND ADJUSTS ITS ROUTE NETWORK AND CAPACITY ACCORDINGLY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)