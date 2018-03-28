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Consumer Goods and Retail
March 28, 2018 / 8:20 AM / Updated 10 hours ago

BRIEF-SA's Health Ministry Says Test Samples From RCL's Wolwehoek Facility Showed Listeria Monocytogenes

Reuters Staff

1 Min Read

March 28 (Reuters) - SA’S MINISTRY OF HEALTH:

* SA’S MINISTRY OF HEALTH SAYS WHOLE GENOME SEQUENCING RESULTS OF LISTERIA MONOCYTOGENES FOUND AT RAINBOW FOODS’ WOLWEHOEK PRODUCTION FACILITY

* SA’S MINISTRY OF HEALTH SAYS WHOLE GENOME SEQUENCING HAS CONFIRMED STRAINS FOUND IN THE PRODUCTION FACILITY ARE NOT THE ST6 OUTBREAK STRAIN

* SA’S MINISTRY OF HEALTH- PRESENCE OF L. MONOCYTOGENES OF OTHER SEQUENCE TYPES IN RETAIL POLONY CHUBS, PRODUCTION FACILITY DO ALSO CAUSE THE DISEASE ‍​ Further company coverage:

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