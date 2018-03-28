BRIEF-SA's Health Ministry Says Test Samples From RCL's Wolwehoek Facility Showed Listeria Monocytogenes

March 28 (Reuters) - SA’S MINISTRY OF HEALTH:
* SA’S MINISTRY OF HEALTH SAYS WHOLE GENOME SEQUENCING RESULTS OF LISTERIA MONOCYTOGENES FOUND AT RAINBOW FOODS’ WOLWEHOEK PRODUCTION FACILITY
* SA’S MINISTRY OF HEALTH SAYS WHOLE GENOME SEQUENCING HAS CONFIRMED STRAINS FOUND IN THE PRODUCTION FACILITY ARE NOT THE ST6 OUTBREAK STRAIN
* SA’S MINISTRY OF HEALTH- PRESENCE OF L. MONOCYTOGENES OF OTHER SEQUENCE TYPES IN RETAIL POLONY CHUBS, PRODUCTION FACILITY DO ALSO CAUSE THE DISEASE Further company coverage: