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BRIEF-Sasfin says FY HEPS down 16.34 pct
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#Financials
September 19, 2017 / 8:12 AM / a month ago

BRIEF-Sasfin says FY HEPS down 16.34 pct

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 19 (Reuters) - Sasfin Holdings Ltd

* FY HEADLINE EARNINGS PER ORDINARY SHARE 611.76CENTS, DOWN 16.34%

* DECLARED GROSS CASH PREFERENCE DIVIDEND AMOUNTING TO 429.57 CENTS PER SHARE

* FY DIVIDENDS PER ORDINARY SHARE 240.42 CENTS, DOWN 16.34%

* TYRONE SOONDARJEE RETIRED AS GROUP FINANCIAL DIRECTOR OF SASFIN HOLDINGS LIMITED ‍​

* SASFIN - CHANGED INDEPENDENT SPONSOR FROM KPMG SERVICES PROPRIETARY TO DELOITTE & TOUCHE SPONSOR SERVICES WITH EFFECT FROM SEP 19 ‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

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