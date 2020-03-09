BRIEF-SATS Updates On Outlook Amid COVID-19 Spread

March 9 (Reuters) - SATS Ltd:
* UPDATES OUTLOOK AMID COVID-19 SPREAD
* BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVES TAKE PAY CUTS OF UP TO 15%
* EXPECT THIS REDUCTION TO SUBSTANTIALLY AND ADVERSELY AFFECT PROFITABILITY FOR QUARTER AND FULL YEAR
* RAPID SPREAD OF COVID-19 VIRUS TO EUROPE AND AMERICA OVER PAST WEEKS HAS LED TO REDUCTION IN REVENUE FOR SATS ACROSS ALL MARKETS
* REDUCTION IN REVENUE DUE TO COVID-19 TO SUBSTANTIALLY & ADVERSELY AFFECT PROFITABILITY FOR QUARTER & FULL YEAR
* RETROACTIVELY FROM 1 MARCH 2020, PRESIDENT CHIEF EXECUTIVE OFFICER WILL RECEIVE 15% PAY CUT
* RETROACTIVELY FROM 1 MARCH EXECUTIVE VICE PRESIDENTS AND SENIOR VICE PRESIDENTS WILL RECEIVE A 12% PAY CUT
* RETROACTIVELY FROM 1 MARCH 2020 VICE PRESIDENTS WILL RECEIVE 10% PAY CUT
* EFFECTIVE 1 APRIL 2020, ALL MANAGERS TO ASSISTANT VICE PRESIDENTS WILL ALSO TAKE A 5% PAY CUT Source text for Eikon: Further company coverage: