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March 23, 2020 / 8:48 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Saudi Central Bank To Provide Financing For Small And Medium Enterprises Amounting To 13.3 Billion Riyals - State TV

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March 23 (Reuters) -

* SAUDI CENTRAL BANK TO PROVIDE FINANCING FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AMOUNTING TO 13.3 BILLION RIYALS ($3.54 billion) - STATE TV AL EKHBARIYA

* THE FINANCING WILL BE PROVIDED FOR ONE YEAR, AND CAN BE EXTENDED FOR ANOTHER YEAR - STATE TV, CITING CENTRAL BANK

* THE CONCESSIONAL FINANCING IS PART OF A PRIVATE SECTOR FINANCING SUPPORT PROGRAMME ANNOUNCED BY THE SAUDI REGULATOR ON MARCH 14 WORTH A TOTAL OF 50 BLN RIYALS ($1 = 3.7530 riyals) (Reporting by Dahlie Nehme, editing by Davide Barbuscia)

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