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June 8, 2020 / 5:42 AM / Updated 40 minutes ago

BRIEF-Saudi Enaya Qtrly Pre-Zakat Loss Narrows

1 Min Read

June 8 (Reuters) - SAUDI ENAYA COOPERATIVE INSURANCE COMPANY SJSC:

* QTRLY NET LOSS BEFORE ZAKAT 10.3 MILLION RIYALS VERSUS LOSS OF 17.6 MILLION RIYALS YEAR AGO

* QTRLY NET PROFIT OF SHAREHOLDERS CAPITAL INVESTMENT 530,000 RIYALS VERSUS 1.9 MILLION RIYALS YEAR AGO

* QTRLY GROSS WRITTEN PREMIUMS 61 MILLION RIYALS VERSUS 25.2 MILLION RIYALS YEAR AGO

* QUARTER SAW IMPROVEMENT IN NET UNDERWRITING RESULT BY SR 5,553K

* QUARTER SAW REVERSAL IN PROVISION FOR DOUBFUL DEBTS OF SR 4,438K Source text for Eikon: Further company coverage:

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