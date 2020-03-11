Healthcare
March 11, 2020 / 1:43 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Saudi's Alahli Takaful FY Pre-Zakat Profit Rises

1 Min Read

March 11 (Reuters) - ALAHLI TAKAFUL COMPANY SJSC:

* FY NET PROFIT BEFORE ZAKAT 13.7 MILLION RIYALS VERSUS 10.4 MILLION RIYALS YEAR AGO

* FY NET PROFIT OF SHAREHOLDERS CAPITAL INVESTMENT 11.4 MILLION RIYALS VERSUS 4.5 MILLION RIYALS YEAR AGO

* FY GROSS WRITTEN PREMIUMS 238.8 MILLION RIYALS VERSUS 338.3 MILLION RIYALS YEAR AGO

* FY SAW DECLINE IN TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES BY 38.24%

* NET INCURRED CLAIMS FOR CURRENT YEAR WERE DECREASED BY 47.49% Source: (bit.ly/33dHvhY) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below