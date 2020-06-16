Healthcare
June 16, 2020 / 1:02 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Saudi's Allied Cooperative Insurance Group Qtrly Pre-Zakat Profit Rises

1 Min Read

June 16 (Reuters) - ALLIED COOPERATIVE INSURANCE GROUP :

* QTRLY NET PROFIT BEFORE ZAKAT 2.9 MILLION RIYALS VERSUS 2 MILLION RIYALS YEAR AGO

* QTRLY NET PROFIT OF SHAREHOLDERS CAPITAL INVESTMENT 637,000 RIYALS VERSUS 684,000 RIYALS YEAR AGO

* QTRLY GROSS WRITTEN PREMIUMS 134 MILLION RIYALS VERSUS 144.4 MILLION RIYALS YEAR AGO

* QUARTER SAW INCREASE IN REINSURANCE COMMISSION EARNED BY 22%

* QUARTER SAW INCREASE IN OTHER UNDERWRITING INCOME BY 129%

* QUARTER SAW DECREASE IN GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES BY 5 %

* QUARTER SAW RELEASE DOUBTFUL DEBTS PROVISION IN AMOUNT SR 6,491 THOUSANDS Source text for Eikon: Further company coverage:

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