Healthcare
May 21, 2020 / 5:43 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Saudi's Buruj Cooperative Insurance Posts Qtrly Pre-Zakat Loss

1 Min Read

May 21 (Reuters) - BURUJ COOPERATIVE INSURANCE CO:

* QTRLY NET LOSS BEFORE ZAKAT 14 MILLION RIYALS VERSUS PROFIT OF 16.1 MILLION RIYALS YEAR AGO

* QTRLY NET LOSS OF SHAREHOLDERS CAPITAL INVESTMENT 1.7 MILLION RIYALS VERSUS PROFIT OF 5.3 MILLION RIYALS YEAR AGO

* QTRLY GROSS WRITTEN PREMIUMS 67.1 MILLION RIYALS VERSUS 104.9 MILLION RIYALS YEAR AGO

* QUARTER SAW UNDERWRITING DEFICIT MAINLY FROM DECREASE IN NET EARNED PREMIUMS BY 19.2%

* QUARTER SAW INCREASE IN NET INCURRED CLAIMS BY 58.6%

* QUARTER SAW IMPAIRMENT LOSSES ON SOME OF AVAILABLE FOR SALE INVESTMENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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