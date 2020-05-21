BRIEF-Saudi's Buruj Cooperative Insurance Posts Qtrly Pre-Zakat Loss

May 21 (Reuters) - BURUJ COOPERATIVE INSURANCE CO:
* QTRLY NET LOSS BEFORE ZAKAT 14 MILLION RIYALS VERSUS PROFIT OF 16.1 MILLION RIYALS YEAR AGO
* QTRLY NET LOSS OF SHAREHOLDERS CAPITAL INVESTMENT 1.7 MILLION RIYALS VERSUS PROFIT OF 5.3 MILLION RIYALS YEAR AGO
* QTRLY GROSS WRITTEN PREMIUMS 67.1 MILLION RIYALS VERSUS 104.9 MILLION RIYALS YEAR AGO
* QUARTER SAW UNDERWRITING DEFICIT MAINLY FROM DECREASE IN NET EARNED PREMIUMS BY 19.2%
* QUARTER SAW IMPAIRMENT LOSSES ON SOME OF AVAILABLE FOR SALE INVESTMENTS Source text for Eikon: Further company coverage: