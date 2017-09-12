BRIEF-Saudi's Kingdom Holding to acquire 16.2 pct stake in Banque Saudi Fransi

Sept 12 (Reuters) - KINGDOM HOLDING CO:
* SIGNS AGREEMENT TO BUY 16.2 PERCENT STAKE IN BANQUE SAUDI FRANSI AT 29.5 RIYALS PER SHARE, fOR TOTAL VALUE OF 5.76 BILLION RIYALS
* DEAL TO BE FINANCED THROUGH CASH AT HAND AND OUTSTANDING BANK FACILITIES
* TO BUY 16.2 PERCENT STAKE IN BANQUE SAUDI FRANSI FROM CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
* CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK TO REMAIN STRATEGIC INVESTOR IN BANQUE SAUDI FRANSI AFTER DEAL Source text for Eikon: Further company coverage: