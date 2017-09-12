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BRIEF-Saudi's Kingdom Holding to acquire 16.2 pct stake in Banque Saudi Fransi
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September 12, 2017 / 7:30 AM / in a month

BRIEF-Saudi's Kingdom Holding to acquire 16.2 pct stake in Banque Saudi Fransi

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 12 (Reuters) - KINGDOM HOLDING CO:

* SIGNS AGREEMENT TO BUY 16.2 PERCENT STAKE IN BANQUE SAUDI FRANSI AT 29.5 RIYALS PER SHARE, fOR TOTAL VALUE OF 5.76 BILLION RIYALS

* DEAL TO BE FINANCED THROUGH CASH AT HAND AND OUTSTANDING BANK FACILITIES

* EXPECTS DEAL TO CLOSE IN SECOND HALF OF 2017

* TO BUY 16.2 PERCENT STAKE IN BANQUE SAUDI FRANSI FROM CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK

* CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK TO REMAIN STRATEGIC INVESTOR IN BANQUE SAUDI FRANSI AFTER DEAL Source text for Eikon: Further company coverage:

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