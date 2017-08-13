BRIEF-Saudi's L'azurde signs exclusive Duty Free distribution agreement

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Aug 13 (Reuters) - LAZURDE FOR JEWELRY CO
* SIGNS COMMERCIAL AGREEMENT WITH GLOBAL RETAILER OF DUTY FREE SHOPS AT KSA AIRPORTS, SAUDI FRENCH DUTY FREE OPERATIONS AND MANAGEMENT
* EXPECTS TO FULLY OPERATE IN FIVE INTERNATIONAL LOCATIONS PROVIDED AS PER DEAL BY END OF Q3 WITH TOTAL INVESTMENT 15 MILLION RIYALS
* EXPECTS FINANCIAL IMPACT TO REPRESENT ADDITIONAL ANNUAL OPERATING REVENUE AT ABOUT 10 PERCENT OF TOTAL CO'S ANNUAL TOTAL OPERATING REVENUES Source text for Eikon: Further company coverage: