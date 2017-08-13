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BRIEF-Saudi's L'azurde signs exclusive Duty Free distribution agreement
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August 13, 2017 / 7:01 AM / a day ago

BRIEF-Saudi's L'azurde signs exclusive Duty Free distribution agreement

1 Min Read

Aug 13 (Reuters) - LAZURDE FOR JEWELRY CO

* SIGNS COMMERCIAL AGREEMENT WITH GLOBAL RETAILER OF DUTY FREE SHOPS AT KSA AIRPORTS, SAUDI FRENCH DUTY FREE OPERATIONS AND MANAGEMENT

* EXPECTS TO FULLY OPERATE IN FIVE INTERNATIONAL LOCATIONS PROVIDED AS PER DEAL BY END OF Q3 WITH TOTAL INVESTMENT 15 MILLION RIYALS

* Expects Financial Impact to Start from q4

* EXPECTS FINANCIAL IMPACT TO REPRESENT ADDITIONAL ANNUAL OPERATING REVENUE AT ABOUT 10 PERCENT OF TOTAL CO'S ANNUAL TOTAL OPERATING REVENUES Source text for Eikon: Further company coverage:

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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