Healthcare
June 11, 2020 / 6:39 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Saudi's Malath Cooperative Insurance Qtrly Pre-Zakat Profit Falls

1 Min Read

June 11 (Reuters) - MALATH COOPERATIVE INSURANCE COMPANY :

* QTRLY NET PROFIT BEFORE ZAKAT 4 MILLION RIYALS VERSUS 6.6 MILLION RIYALS YEAR AGO

* QTRLY NET PROFIT OF SHAREHOLDERS CAPITAL INVESTMENT 3.2 MILLION RIYALS VERSUS 3 MILLION RIYALS YEAR AGO

* QTRLY GROSS WRITTEN PREMIUMS 253.8 MILLION RIYALS VERSUS 380.3 MILLION RIYALS YEAR AGO

* QUARTER SAW DECREASE IN MOTOR GWP BY 57%

* QUARTER SAW DECREASE IN GWP FOR PROPERTY & CASUALTY BY APPROXIMATELY 5%

* QUARTER SAW INCREASE IN MOTOR CLAIMS INCURRED BY 32%

* QUARTER SAW INCREASE IN POLICY ACQUISITION COSTS BY 29% Source text for Eikon: Further company coverage:

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