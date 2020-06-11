BRIEF-Saudi's Malath Cooperative Insurance Qtrly Pre-Zakat Profit Falls

June 11 (Reuters) - MALATH COOPERATIVE INSURANCE COMPANY :
* QTRLY NET PROFIT BEFORE ZAKAT 4 MILLION RIYALS VERSUS 6.6 MILLION RIYALS YEAR AGO
* QTRLY NET PROFIT OF SHAREHOLDERS CAPITAL INVESTMENT 3.2 MILLION RIYALS VERSUS 3 MILLION RIYALS YEAR AGO
* QTRLY GROSS WRITTEN PREMIUMS 253.8 MILLION RIYALS VERSUS 380.3 MILLION RIYALS YEAR AGO
* QUARTER SAW DECREASE IN GWP FOR PROPERTY & CASUALTY BY APPROXIMATELY 5%
* QUARTER SAW INCREASE IN POLICY ACQUISITION COSTS BY 29% Source text for Eikon: Further company coverage: