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BRIEF-Saudi's Mobily says Nokia, Huwawei, Ericsson to modernize co's network
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August 14, 2017 / 5:12 AM / 4 hours ago

BRIEF-Saudi's Mobily says Nokia, Huwawei, Ericsson to modernize co's network

1 Min Read

Aug 14 (Reuters) - ETIHAD ETISALAT CO SJSC:

* SIGNS FRAMEWORK AGREEMENTS WITH NOKIA, HUWAWEI AND ERICSSON TO MODERNIZE ITS MOBILE NETWORK

* AGGREGATE AMOUNT OF THESE AGREEMENTS CAN REACH SAR 2.4 BILLION OVER THE THREE YEARS PERIOD

* THESE AGREEMENTS WILL BE FUNDED FROM COMPANY'S CASH FLOWS AND AVAILABLE FACILITIES

* IMPLEMENTATION OF THESE AGREEMENTS WILL ALLOW MOBILY TO RENEW A SIGNIFICANT PART OF ITS MOBILE INFRASTRUCTURE AND EXTEND IT Source text for Eikon: Further company coverage:

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