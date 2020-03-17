Healthcare
March 17, 2020 / 6:16 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Saudi's SABB Takaful Posts FY Pre-Zakat Loss

1 Min Read

March 17 (Reuters) - SABB TAKAFUL COMPANY:

* FY NET LOSS BEFORE ZAKAT 19.1 MILLION RIYALS VERSUS PROFIT OF 1.1 MILLION RIYALS YEAR AGO

* FY NET PROFIT OF SHAREHOLDERS CAPITAL INVESTMENT 9.3 MILLION RIYALS VERSUS 8.8 MILLION RIYALS YEAR AGO

* FY GROSS WRITTEN PREMIUMS 155.2 MILLION RIYALS VERSUS 140 MILLION RIYALS YEAR AGO

* FY SAW AN INCREASE OF 10% IN TOTAL UNDERWRITING COST AND EXPENSES

* FY SAW AN INCREASE OF 19% IN GENERAL AND ADMINISTRATVE EXPENSES Source text for Eikon: Further company coverage:

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