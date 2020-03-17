BRIEF-Saudi's SABB Takaful Posts FY Pre-Zakat Loss

March 17 (Reuters) - SABB TAKAFUL COMPANY:
* FY NET LOSS BEFORE ZAKAT 19.1 MILLION RIYALS VERSUS PROFIT OF 1.1 MILLION RIYALS YEAR AGO
* FY NET PROFIT OF SHAREHOLDERS CAPITAL INVESTMENT 9.3 MILLION RIYALS VERSUS 8.8 MILLION RIYALS YEAR AGO
* FY GROSS WRITTEN PREMIUMS 155.2 MILLION RIYALS VERSUS 140 MILLION RIYALS YEAR AGO
* FY SAW AN INCREASE OF 10% IN TOTAL UNDERWRITING COST AND EXPENSES
* FY SAW AN INCREASE OF 19% IN GENERAL AND ADMINISTRATVE EXPENSES Source text for Eikon: Further company coverage: