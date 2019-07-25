Switzerland Market Report
July 25, 2019 / 5:36 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Saudi's SABIC Defers Talks With Clariant On Merging Specialties Business

1 Min Read

July 25 (Reuters) - SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC :

* LATEST DEVELOPMENT ON ITS SIGNING OF A MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WITH CLARIANT AG

* REACHED A COMMON UNDERSTANDING WITH CLARIANT AG TO TEMPORARILY DEFER DISCUSSIONS ON MERGING SABIC SPECIALTIES BUSINESS

* TO TEMPORARILY DEFER DISCUSSIONS ON MERGING SABIC SPECIALTIES BUSINESS WITH CLARIANT GROUP DUE TO CURRENT UNFAVORABLE MARKET CONDITIONS

* LOOKS FORWARD TO CONTINUING DISCUSSIONS WITH CLARIANT ONCE CONDITIONS IMPROVE Source text for Eikon: Further company coverage:

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