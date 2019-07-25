BRIEF-Saudi's SABIC Defers Talks With Clariant On Merging Specialties Business

July 25 (Reuters) - SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC :
* LATEST DEVELOPMENT ON ITS SIGNING OF A MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WITH CLARIANT AG
* REACHED A COMMON UNDERSTANDING WITH CLARIANT AG TO TEMPORARILY DEFER DISCUSSIONS ON MERGING SABIC SPECIALTIES BUSINESS
* TO TEMPORARILY DEFER DISCUSSIONS ON MERGING SABIC SPECIALTIES BUSINESS WITH CLARIANT GROUP DUE TO CURRENT UNFAVORABLE MARKET CONDITIONS
* LOOKS FORWARD TO CONTINUING DISCUSSIONS WITH CLARIANT ONCE CONDITIONS IMPROVE Source text for Eikon: Further company coverage: