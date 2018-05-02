FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 2, 2018 / 4:08 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Saudi's SABIC, ExxonMobil To Create JV Petrochemical Industries In US-Gulf Coast

Reuters Staff

2 Min Read

May 2 (Reuters) - SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION :

* UPDATES ON PROGRESS IN THE STUDY OF ESTABLISHMENT OF A JOINT VENTURE PETROCHEMICAL INDUSTRIES WITH ONE OF COMPANIES OF EXXONMOBIL IN US GULF COAST

* REACHES DECISION WITH EXXONMOBIL TO CREATE A JOINT VENTURE PETROCHEMICAL INDUSTRIES IN US GULF COAST, BASED ON PROJECT FEASIBILITY

* EPC CONTRACTS WAS SIGNED WITH CHIYODA KIEWIT JOINT VENTURE AND CTCI MCDERMOTT TO ESTABLISH PROJECT

* PROJECT ESTIMATED TO COST ABOUT $7.3 BILLION, (SABIC SHARE IS 50 PERCENT), FINANCED THROUGH ITS OWN RESOURCES AND OTHER FUNDING

* EPC CONTRACTS IS EXPECTED TO START IN INITIAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION DURING Q2 OF THIS YEAR, EXPECTED TO BE COMPLETED DURING Q4 OF YEAR 2021

* PROJECT IS EXPECTED TO START UP DURING THE FIRST HALF OF 2022

* PROJECT INCLUDES ESTABLISHMENT OF AN ETHYLENE PRODUCTION UNIT WITH ANNUAL CAPACITY OF ABOUT 1.8 MILLION TONS, WHICH WILL FEED TWO POLYETHYLENE UNITS AND A MONOETHYLENE GLYCOL UNIT

* EXPECTS THAT THIS PROJECT WILL HAVE A POSITIVE IMPACT ON ITS CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Source: (bit.ly/2rc3Quw) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.