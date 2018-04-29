FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
DetainedInMyanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Consumer Goods and Retail
April 29, 2018 / 1:33 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Saudi's SADAFCO Updates On Acquisition of Stake In Mlekoma SP

Reuters Staff

1 Min Read

April 29 (Reuters) - SAUDIA DAIRY AND FOODSTUFF CO SJSC :

* UPDATES ON SIGNING OF A NON- BINDING AGREEMENT TO ACQUIRE A CONTROLLING STAKE IN MLEKOMA SP Z.O.O.

* SAYS REACHED A BROAD AGREEMENT ON ALL KEY COMMERCIAL AND LEGAL TERMS RELATING TO THE ACQUISITION OF MLEKOMA SP Z.O.O.

* SAYS AS A SIGNAL OF INTENT TO CONTINUE TOWARDS COMPLETING DEAL, BOTH PARTIES HAVE SIGNED PRELIMINARY SHARE PURCHASE AGREEMENT

* SAYS ALSO ACQUIRED 100% STAKE IN VISDAL INVESTMENTS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA A COMPANY REGISTERED IN POLAND

* SAYS AIMS TO SIGN A BINDING SHARE PURCHASE AGREEMENT AT THE START OF Q2 2018 Source:(bit.ly/2vTePOg) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.