FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
6 days ago
BRIEF-Saudi's Zain to enter into exclcusive negotiations for tower sale
#Trump
#China
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
As Trumpcare languishes, former opioid abusers cling to lifeline
Reuters Investigates
As Trumpcare languishes, former opioid abusers cling to lifeline
Dozens killed, more than 100 injured after Egypt train collision
Egypt
Dozens killed, more than 100 injured after Egypt train collision
Asylum seekers unfazed by delays, uncertainty
Fleeing to Canada
Asylum seekers unfazed by delays, uncertainty
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
August 6, 2017 / 12:51 PM / 6 days ago

BRIEF-Saudi's Zain to enter into exclcusive negotiations for tower sale

1 Min Read

Aug 6 (Reuters) - MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY SAUDI ARABIA:

* BOARD DECIDES TO ENTER INTO NEGOTIATIONS WITH CONSORTIUM LED BY IHS HOLDING LTD AND TOWERSHARE MANAGEMENT LTD FOR SALE AND LEASE BACK OF CO'S TOWERS

* EXCLCUSIVE NEGOTIATION HAS BEEN GRANTED FOR LIMITED PERIOD, ENDING SEPT 28, 2017 AND SUPERSEDES ALL PRIOR ARRANGEMENTS

* THERE IS NO BINDING AGREEMENT AND THERE IS NO CERTAINTY THAT DISCUSSIONS WITH THIS CONSORTIUM WILL LEAD TO TRANSACTION Source: (bit.ly/2wwNRal) Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.