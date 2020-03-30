Healthcare
March 30, 2020 / 9:06 PM / a few seconds ago

BRIEF-Savara Says Enrollment Has Been Terminated In Phase 3 Avail And Phase 2A Encore Studies

1 Min Read

March 30 (Reuters) - Savara Inc:

* SAVARA INC - ENROLLMENT HAS BEEN TERMINATED IN PHASE 3 AVAIL AND PHASE 2A ENCORE STUDIES

* SAVARA INC - TOP LINE RESULTS FROM AVAIL STUDY ARE STILL EXPECTED IN EARLY 2021

* SAVARA INC - HAS NOT EXPERIENCED DISRUPTIONS TO PLANNING OF SECOND PHASE 3 STUDY OF MOLGRADEX FOR APAP

* SAVARA INC - CONTINUES CONVERSATIONS WITH FDA REGARDING STUDY DESIGN AND ENDPOINTS FOR SECOND PHASE 3 STUDY OF MOLGRADEX FOR APAP

* SAVARA INC - HAS NOT HAD ANY SUPPLY CHAIN OR MANUFACTURING DISRUPTIONS DUE TO CURRENT COVID-19 PANDEMIC Source text for Eikon: Further company coverage:

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