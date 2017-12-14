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BRIEF-Savaria Enters Australian Market With Purchase Of Master Lifts
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#Market News
December 14, 2017 / 12:41 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Savaria Enters Australian Market With Purchase Of Master Lifts

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Savaria Corp:

* SAVARIA ENTERS THE AUSTRALIAN MARKET WITH THE PURCHASE OF MASTER LIFTS

* SAVARIA CORP - ‍ ACQUIRED THROUGH UNIT ALL OF ASSETS OF MASTER LIFTS AUSTRALIA PTY LTD FOR A PURCHASE PRICE OF AUD $3 MILLION​

* SAVARIA CORP - ‍IN ADDITION TO PURCHASE PRICE, MASTER LIFTS HAS POTENTIAL TO EARN FURTHER AUD$1 MILLION OVER 2-YEAR PERIOD ON ACHIEVEMENT OF SOME METRICS​

* SAVARIA - ‍ACQUIRED BUSINESS EXPECTED TO GENERATE REVENUE OF ABOUT AUD $8 MILLION IN 2018 AND AUD $10 MILLION IN 2019​

* SAVARIA CORP - ‍ ACQUIRED BUSINESS IS EXPECTED TO HAVE EBITDA MARGIN BETWEEN 15% IN 2018 AND 17%​ IN 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

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