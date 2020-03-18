Healthcare
March 18, 2020 / 12:35 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Savosolar Starts Co-Operation Negotiations Due To The Corona Situation

1 Min Read

March 18 (Reuters) - Savosolar Oyj:

* REG-SAVOSOLAR STARTS CO-OPERATION NEGOTIATIONS DUE TO THE CORONA SITUATION

* SAVOSOLAR OYJ - NEGOTIATIONS DEAL WITH POSSIBLE LAYOFFS OF ABOUT 25 PEOPLE ON A PART-TIME OR FULL-TIME BASIS FOR A MAXIMUM OF 90 DAYS, USING A TWO-WEEK NEGOTIATION PERIOD

* SAVOSOLAR OYJ - ON CORONAVIRUS: IS PREPARING TO ADJUST ITS OPERATIONS DUE TO POSSIBLE NEGATIVE EFFECTS OF CORONA SITUATION BY STARTING CO-OPERATION NEGOTIATIONS

* SAVOSOLAR OYJ - COMPANY HAS SEVERAL PROJECTS IN ACTIVE BIDDING PHASE AND THEREFORE SALES STAFF ARE NOT AFFECTED BY ADJUSTMENT MEASURES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below