BRIEF-SBB Acquires Elderly Care Property In Helsinki

April 24 (Reuters) - SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB :
* SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ACQUIRES ELDERLY CARE PROPERTY IN HELSINKI
* RENTABLE AREA OF PROPERTY TOTALS APPROXIMATELY 4,320 SQUARE METERS.
* ACQUISITION EXPANDS SBB’S HOLDINGS IN FINLAND TO A TOTAL OF FOUR PROPERTIES.
* PROPERTY IS LEASED TO MEHILÄINEN OY ON A TEN YEAR TERM AT AN ANNUAL RENT OF EUR 555,000
* PROPERTY IS LEASED TO MEHILÄINEN OY ON A TEN YEAR TERM AT AN ANNUAL RENT OF EUR 555,00
* COMPLETION WILL TAKE PLACE ON APRIL 30, 2018. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)