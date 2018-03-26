FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Financials
March 26, 2018 / 9:37 AM / Updated 18 hours ago

BRIEF-SBB Buys Hestia Sambygg AB

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB :

* SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB MOVES PROPERTY MANAGEMENT IN-HOUSE AND PURCHASES THE PROPERTY MANAGEMENT COMPANY HESTIA SAMBYGG AB

* ‍SBB WILL PURCHASE ALL SHARES IN PROPERTY MANAGEMENT COMPANY HESTIA SAMBYGG AB FROM CURRENT OWNERS​

* ‍FIRSTLY SBB WILL ACQUIRE 49% OF SHARES IN HESTIA SAMBYGG AB FROM ILIJA BATLJAN INVEST AB FOR SEK 1​

* ‍SECONDLY WILL ACQUIRE 51% OF HESTIA SAMBYGG AB’S SHARES IN KYBELE FOR SEK 20M PLUS COMPENSATION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.