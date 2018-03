BRIEF-SBB Buys Hestia Sambygg AB

March 26 (Reuters) - SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB :

* SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB MOVES PROPERTY MANAGEMENT IN-HOUSE AND PURCHASES THE PROPERTY MANAGEMENT COMPANY HESTIA SAMBYGG AB

* ‍SBB WILL PURCHASE ALL SHARES IN PROPERTY MANAGEMENT COMPANY HESTIA SAMBYGG AB FROM CURRENT OWNERS​

* ‍FIRSTLY SBB WILL ACQUIRE 49% OF SHARES IN HESTIA SAMBYGG AB FROM ILIJA BATLJAN INVEST AB FOR SEK 1​

* ‍SECONDLY WILL ACQUIRE 51% OF HESTIA SAMBYGG AB’S SHARES IN KYBELE FOR SEK 20M PLUS COMPENSATION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)