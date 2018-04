April 5 (Reuters) - SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB :

* SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB DIVESTS SCHOOL PROPERTY IN NORWAY

* DIVESTS A SCHOOL PROPERTY IN KRISTIANSAND, NORWAY, TO AVIVA INVESTORS

* ‍DIVESTS A SCHOOL PROPERTY IN KRISTIANSAND FOR AN AGREED PROPERTY VALUE OF NOK 415.5 MILLION​