March 21 (Reuters) - SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB :

* SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ISSUES HYBRID BONDS FOR SEK 300 MILLION

* ISSUES FURTHER HYBRID BONDS FOR SEK 300 MILLION

* SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET - HYBRID BONDS ARE PERPETUAL INSTRUMENTS AND CARRY AN INITIAL FLOATING RATE COUPON OF 3M STIBOR + 700 BASIS POINTS

* SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET - NEW HYBRID BONDS WILL BE ISSUED AT A PRICE OF 106.1% OF NOMINAL AMOUNT CORRESPONDING TO A SPREAD OF 600 BASIS POINTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)