March 12 (Reuters) - SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB :

* SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ISSUES SENIOR UNSECURED NOTES FOR SEK 250 MILLION

* SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET - ISSUES SENIOR UNSECURED NOTES FOR SEK 250 MILLION AT FLOATING INTEREST RATE OF STIBOR 3M + 365 BASIS POINTS AND FINAL MATURITY OF JUST OVER THREE YEARS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)