Jan 15 (Reuters) - SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB :

* SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): S&P BB RATING GIVES POTENTIAL TO SIGNIFICANTLY REDUCE FUNDING COSTS

* ‍S&P GLOBAL RATINGS ANNOUNCED CO HAS BEEN ASSIGNED A BB RATING WITH STABLE OUTLOOK​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)