BRIEF-Scana Reports Q1 Earnings Per Share $1.18

April 26 (Reuters) - SCANA Corp:
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.19 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* WILL NOT PROVIDE 2018 OR LONG-TERM EARNINGS GUIDANCE OR HOST A CONFERENCE CALL DUE TO PENDING COMBINATION WITH DOMINION ENERGY
* QTRLY TOTAL OPERATING REVENUES $1,180 MILLION VERSUS $1,173 MILLION
* SCANA - DECREASE IN QTRLY EARNINGS IS PRIMARILY ATTRIBUTABLE TO HIGHER LEGAL COSTS AND FINANCIAL ADVISORY FEES, AMONG OTHERS
* SCANA - IN QUARTER, ELECTRIC & GAS REVENUES IN REGULATED BUSINESSES WERE REDUCED TO REFLECT AMOUNTS TO BE REFUNDED TO CUSTOMERS DUE TO TAX RATE CHANGE
* SCANA SAYS ABNORMALLY MILD WINTER WEATHER DECREASED QTRLY ELECTRIC REVENUES AT SCE&G Source text for Eikon: Further company coverage: