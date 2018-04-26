FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 26, 2018 / 11:40 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Scana Reports Q1 Earnings Per Share $1.18

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - SCANA Corp:

* Q1 EARNINGS PER SHARE $1.18

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.19 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* WILL NOT PROVIDE 2018 OR LONG-TERM EARNINGS GUIDANCE OR HOST A CONFERENCE CALL DUE TO PENDING COMBINATION WITH DOMINION ENERGY

* QTRLY TOTAL OPERATING REVENUES $1,180 MILLION VERSUS $1,173 MILLION

* Q1 REVENUE VIEW $1.25 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SCANA - DECREASE IN QTRLY EARNINGS IS PRIMARILY ATTRIBUTABLE TO HIGHER LEGAL COSTS AND FINANCIAL ADVISORY FEES, AMONG OTHERS

* SCANA - IN QUARTER, ELECTRIC & GAS REVENUES IN REGULATED BUSINESSES WERE REDUCED TO REFLECT AMOUNTS TO BE REFUNDED TO CUSTOMERS DUE TO TAX RATE CHANGE

* SCANA SAYS ABNORMALLY MILD WINTER WEATHER DECREASED QTRLY ELECTRIC REVENUES AT SCE&G Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.