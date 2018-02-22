FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
Market News
February 22, 2018 / 12:41 PM / in 13 hours

BRIEF-Scana Reports Q4 Loss Per Share $3.11

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Scana Corp:

* SCANA REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 AND DECLARES DIVIDEND ON COMMON STOCK FOR FIRST QUARTER 2018

* Q4 LOSS PER SHARE $3.11

* DECREASE IN QTRLY EARNINGS PRIMARILY ATTRIBUTABLE TO IMPAIRMENT LOSS OF $908 MILLION ASSOCIATED WITH VC SUMMER NUCLEAR CONSTRUCTION PROJECT

* SCANA - DUE TO PENDING COMBINATION WITH DOMINION ENERGY, SCANA WILL NOT BE PROVIDING 2018 OR LONG-TERM EARNINGS GUIDANCE OR HOSTING A CONFERENCE CALL

* DECREASE IN QTRLY EARNINGS ALSO ATTRIBUTABLE LOSS OF $30 MILLION ARISING FROM RE-MEASUREMENT OF DEFERRED INCOME TAXES UPON TAX REFORM

* RECOGNIZED AN IMPAIRMENT LOSS FOR YEAR ENDED DEC. 31, 2017, TOTALING $1.118 BILLION ASSOCIATED WITH VC SUMMER NUCLEAR CONSTRUCTION PROJECT

* QTRLY TOTAL OPERATING REVENUES $1,158 MILLION VERSUS $1,057 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.85 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.