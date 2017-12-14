FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Scancell Holdings Says Entered Into Clinical Development Partnership To Develop Immunobody Vaccine
Sections
Featured
After Alabama upset, Democrats see new prospects in South
Politics
After Alabama upset, Democrats see new prospects in South
Big office building owners seek 'co-working' partners
Exclusive
Business
Big office building owners seek 'co-working' partners
Bitcoin fever exposes crypto-market frailties
Future of Money
Bitcoin fever exposes crypto-market frailties
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
December 14, 2017 / 7:51 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Scancell Holdings Says Entered Into Clinical Development Partnership To Develop Immunobody Vaccine

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Scancell Holdings Plc:

* SCANCELL HOLDINGS PLC - ANNOUNCE THAT THEY HAVE ENTERED INTO A CLINICAL DEVELOPMENT PARTNERSHIP TO DEVELOP SCANCELL‘S IMMUNOBODY® VACCINE, SCIB2

* SCANCELL HOLDINGS PLC - SCIB2 IS FOR TREATMENT OF PATIENTS WITH SOLID TUMOURS, INCLUDING NON-SMALL CELL LUNG CANCER

* SCANCELL HOLDINGS - UNDER TERMS OF CLINICAL DEVELOPMENT PARTNERSHIP, CANCER RESEARCH UK WILL FUND & SPONSOR UK-BASED PHASE 1/2 CLINICAL TRIAL OF SCIB2 Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.