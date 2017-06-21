FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-Scandic Hotels buys Restel's hotel portfolio ​
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Banish Bannon? Trump weighs his options
Politics
Banish Bannon? Trump weighs his options
Graphic: An imminent threat?
North Korea
Graphic: An imminent threat?
Arab fighters struggle to assert role in Raqqa
Middle East
Arab fighters struggle to assert role in Raqqa
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
June 21, 2017 / 5:37 AM / 2 months ago

BRIEF-Scandic Hotels buys Restel's hotel portfolio ​

1 Min Read

June 21 (Reuters) - SCANDIC HOTELS GROUP AB

* SCANDIC HOTELS GROUP AB - ‍ACQUISITION PRICE OF TRANSACTION IS EUR 114.5 MILLION ON A CASH AND DEBT-FREE BASIS AND WILL BE PAID IN CASH.​

* SCANDIC HOTELS GROUP AB - ‍TO ACQUIRE RESTEL'S HOTEL PORTFOLIO AND BECOME LEADING HOTEL OPERATOR IN FINLAND​

* SCANDIC HOTELS - ‍IN EVENT OF AN UNSATISFACTORY REGULATORY OUTCOME, SCANDIC MAY TERMINATE DEAL SUBJECT TO PAYMENT OF A EUR 5 MILLION TERMINATION FEE​

* SCANDIC HOTELS -EXPECTS ‍ACQUIRED OPERATIONS HAVE POTENTIAL TO GENERATE AN ADJUSTED EBITDA MARGIN HIGHER THAN GROUP'S LONG-TERM FINANCIAL TARGET OF 11%​

* SCANDIC HOTELS GROUP AB - ‍TOTAL INTEGRATION AND TRANSACTION COSTS ARE ESTIMATED TO AMOUNT TO APPROXIMATELY EUR 25 MILLION​

* SCANDIC HOTELS GROUP AB - ‍TRANSACTION IS EXPECTED TO INITIALLY HAVE A NEGATIVE EFFECT ON SCANDIC'S EARNINGS PER SHARE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.