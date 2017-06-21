BRIEF-Scandic Hotels buys Restel's hotel portfolio ​

June 21 (Reuters) - SCANDIC HOTELS GROUP AB
* SCANDIC HOTELS GROUP AB - ACQUISITION PRICE OF TRANSACTION IS EUR 114.5 MILLION ON A CASH AND DEBT-FREE BASIS AND WILL BE PAID IN CASH.
* SCANDIC HOTELS GROUP AB - TO ACQUIRE RESTEL'S HOTEL PORTFOLIO AND BECOME LEADING HOTEL OPERATOR IN FINLAND
* SCANDIC HOTELS - IN EVENT OF AN UNSATISFACTORY REGULATORY OUTCOME, SCANDIC MAY TERMINATE DEAL SUBJECT TO PAYMENT OF A EUR 5 MILLION TERMINATION FEE
* SCANDIC HOTELS -EXPECTS ACQUIRED OPERATIONS HAVE POTENTIAL TO GENERATE AN ADJUSTED EBITDA MARGIN HIGHER THAN GROUP'S LONG-TERM FINANCIAL TARGET OF 11%
* SCANDIC HOTELS GROUP AB - TOTAL INTEGRATION AND TRANSACTION COSTS ARE ESTIMATED TO AMOUNT TO APPROXIMATELY EUR 25 MILLION
* SCANDIC HOTELS GROUP AB - TRANSACTION IS EXPECTED TO INITIALLY HAVE A NEGATIVE EFFECT ON SCANDIC'S EARNINGS PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)