Healthcare
March 27, 2020 / 9:36 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Scandinavian Chemotech Signs Agreement With One Of Health Care Organisations In India

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Scandinavian ChemoTech AB:

* SCANDINAVIAN CHEMOTECH SIGNS AN IMPORTANT AGREEMENT WITH ONE OF THE MOST PRESTIGIOUS HEALTH CARE ORGANISATIONS IN INDIA

* SCANDINAVIAN CHEMOTECH AB - HAS SIGNED AN IMPORTANT SERVICE AGREEMENT WITH HEALTHCARE GLOBAL ENTERPRISES LTD. (HCG)

* SCANDINAVIAN CHEMOTECH AB - BY SIGNING THIS SERVICE AGREEMENT CHEMOTECH AND HCG HAS ENTERED INTO A COLLABORATION IN ORDER TO ESTABLISH FURTHER IMPORTANT CLINICAL DATA USING IQWAVE™ AND ITS TUMOUR SPECIFIC ELECTROPORATION USING D-EECT PROTOCO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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