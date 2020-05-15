Healthcare
May 15, 2020 / 7:44 AM / Updated 25 minutes ago

BRIEF-Scandion Oncology's Drug Som-001 Demonstrates Antibiotic Activity In Mouse Model Infected With MRSA Bacteria

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May 15 (Reuters) - Scandion Oncology A/S:

* SCANDION ONCOLOGY’S DRUG SOM-001 DEMONSTRATES ANTIBIOTIC ACTIVITY IN A MOUSE MODEL INFECTED WITH MRSA BACTERIA

* SCANDION ONCOLOGY HAS RECEIVED POSITIVE RESULTS ON ANTIBIOTIC IN VIVO EFFECTS OF SOM-001 AND HAS DECIDED TO PROCEED WITH PRECLINICAL TESTING.

* MOREOVER, SOM-001 KILLS BACTERIA VIA A NOVEL MECHANISM OF ACTION AND FURTHER, RESISTANCE TO SOM-001 HAS NOT BEEN OBSERVED DURING IN VITRO CONDITIONS.

* BASED ON RESULTS OBTAINED SO FAR WITH SOM-001 IN ANTIBIOTIC RESISTANT BACTERIA, SCANDION ONCOLOGY HAS DECIDED TO PROCEED WITH PRECLINICAL TESTING OF SOM-001 AND ITS ANALOGUES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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