BRIEF-Scania CV Stops Production In Europe

March 18 (Reuters) - Scania CV AB:
* SCANIA CV AB SAYS SCANIA PLANS TO STOP OPERATIONS AT MOST OF ITS EUROPEAN PRODUCTION UNITS ON WEDNESDAY NEXT WEEK (25 MARCH) DUE TO COMPONENT SHORTAGES AND MAJOR DISRUPTIONS THAT HAVE OCCURRED IN SUPPLIER AND LOGISTICS CHAIN AS A RESULT OF SPREAD OF COVID-19 IN EUROPE.
* SCANIA CV AB SAYS EXPECTS TO RESUME PRODUCTION WITHIN TWO WEEKS. SCANIA STAFF DIRECTLY AFFECTED BY PLANNED PRODUCTION SHUTDOWN ARE EMPLOYEES AT GROUP’S PLANTS IN SWEDEN, NETHERLANDS AND FRANCE.
* SCANIA CV AB SAYS IN CLOSE DIALOGUE WITH UNION REPRESENTATIVES IN ORDER TO JOINTLY ADDRESS SITUATION.
* SCANIA CV AB SAYS SCANIA’S INDUSTRIAL OPERATIONS IN LATIN AMERICA, WHICH ACCOUNT FOR ABOUT ONE-FIFTH OF COMPANY’S PRODUCTION VOLUME, WILL STILL CONTINUE AS PLANNED. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)