Healthcare
March 25, 2020 / 7:34 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Scatec Solar Updates On Impact Of Covid-19 Outbreak

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Scatec Solar ASA:

* REG-SCATEC SOLAR EXPERIENCES LIMITED IMPACT ON OPERATING SOLAR PLANTS FROM THE COVID-19 OUTBREAK

* TO DATE NOT EXPERIENCED ANY IMPACT OF COVID-19 ON OPERATING ASSETS OR ON DELIVERY OF POWER

* Q1 2020 PRODUCTION IS EXPECTED IN LINE WITH GUIDANCE EARLIER PROVIDED.

* PROJECTS UNDER CONSTRUCTION ARE CLOSE TO COMPLETION.

* TRAVEL CONSTRAINTS AND LOCAL REGULATIONS HAVE STARTED TO IMPACT CONSTRUCTION, COMMISSIONING AND TESTING OF SOME OF NEW SOLAR PLANTS

* IT IS TOO EARLY TO PREDICT WHAT EFFECTS THIS WILL HAVE ON COMPLETION DATES. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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