Healthcare
March 30, 2020 / 1:20 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Scgm Expanded Its Products Portfolio By Developing, Producing And Supplying Protective Equipment

1 Min Read

March 30 (Reuters) - SCGM Bhd:

* EXPANDED ITS PRODUCTS PORTFOLIO BY DEVELOPING, PRODUCING AND SUPPLYING PROTECTIVE EQUIPMENT, I.E. MEDICAL FACE SHIELDS & FACE MASKS

* COMMENCED PRODUCTION OF MEDICAL FACE SHIELDS SINCE FEB & EXPECT NEW MACHINERY FOR THE PRODUCTION OF FACE MASKS TO ARRIVE IN APRIL

* SINCE INCEPTION, SALES TILL DATE IS 2.9 MILLION RGT & EXPECTS SALES FOR MEDICAL EQUIPMENT TO CONTRIBUTE POSITIVELY FOR NEXT QUARTER

* EXPANSION OF THE GROUP’S PRODUCTS PORTFOLIO EXPECTED TO CONTRIBUTE POSITIVELY TO GROUP IN FINANCIAL YEAR ENDING 30 APRIL 2020 AND ONWARDS Source text for Eikon: Further company coverage:

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