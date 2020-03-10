BRIEF-Schaeffler FY EBIT Down At EUR 790 Mln

March 10 (Reuters) - SCHAEFFLER AG:
* FY REVENUE EUR 14.4 BILLION VERSUS ABOUT EUR 14.2 BILLION YEAR AGO
* FY EBIT AT EUR 790 MILLION VERSUS EUR 1.35 BILLION YEAR AGO
* FY NET INCOME AT EUR 428 MILLION VERSUS EUR 881 MILLION YEAR AGO
* SEES 2020 EBIT MARGIN BEFORE SPECIAL EFFECTS AT 6.5% TO 7.5%
* SEES 2020 FREE CASH FLOW BEFORE COSTS OF M&A BETWEEN EUR 300 MILLION AND EUR 400 MILLION
* SEES FOR 2020 CURRENCY ADJUSTED REVENUE GROWTH OF -2% TO 0%
* CANNOT SAY AT THIS POINT WHAT CORONAVIRUS EFFECT WILL BE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)