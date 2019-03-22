BRIEF-Schaffner Adjusts FY Forecast Due To Changed Economic Environment

March 22 (Reuters) - Schaffner Holding AG:
* SCHAFFNER GROUP ALIGNS EXPECTATIONS FOR CURRENT FISCAL YEAR
* EXPECTS NET SALES FOR CURRENT FISCAL YEAR TO BE BELOW LAST YEAR’S LEVEL, DUE TO CHANGED ECONOMIC ENVIRONMENT
* MEDIUM-TERM TARGET RANGE FOR GROUP’S EBIT MARGIN OF 8 TO 10% IS UNLIKELY TO BE ACHIEVED ALREADY IN CURRENT FISCAL YEAR
* ADJUSTMENT IN FY FORECAST DUE TO LOWER SALES IN AUTOMOTIVE DIVISION DUE TO PRESENT WEAKNESS OF GLOBAL AUTOMOTIVE MARKET AND CHINA SLOWDOWN Source text for Eikon: Further company coverage: