BRIEF-Schindler Holding FY Net Income Up 14.0 Pct To CHF 1.01 Billion

Feb 14 (Reuters) - Schindler Holding AG:
* FY ORDER INTAKE GREW BY 6.2% TO CHF 11 669 MILLION AND REVENUE ROSE BY 6.9% TO CHF 10 879 MILLION
* FY OPERATING PROFIT INCREASED BY 6.9% TO CHF 1 269 MILLION AND EBIT MARGIN REACHED 11.7%
* BOARD OF DIRECTORS HAS PROPOSED THE PAYMENT OF A DIVIDEND OF CHF 4.00 PER REGISTERED SHARE AND PER PARTICIPATION CERTIFICATE
* IN 2019 EXPECTS TO CONTINUE GROWING FASTER THAN THE MARKET, WITH REVENUE INCREASING BETWEEN 4% AND 6% IN LOCAL CURRENCIES Source text: bit.ly/2DAj6qq Further company coverage: (Gdynia Newsroom)