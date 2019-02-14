Switzerland Market Report
February 14, 2019 / 5:37 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Schindler Holding FY Net Income Up 14.0 Pct To CHF 1.01 Billion

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Schindler Holding AG:

* FY ORDER INTAKE GREW BY 6.2% TO CHF 11 669 MILLION AND REVENUE ROSE BY 6.9% TO CHF 10 879 MILLION

* FY OPERATING PROFIT INCREASED BY 6.9% TO CHF 1 269 MILLION AND EBIT MARGIN REACHED 11.7%

* FY NET PROFIT INCREASED BY 14.0% TO CHF 1 008 MILLION

* BOARD OF DIRECTORS HAS PROPOSED THE PAYMENT OF A DIVIDEND OF CHF 4.00 PER REGISTERED SHARE AND PER PARTICIPATION CERTIFICATE

* IN 2019 EXPECTS TO CONTINUE GROWING FASTER THAN THE MARKET, WITH REVENUE INCREASING BETWEEN 4% AND 6% IN LOCAL CURRENCIES Source text: bit.ly/2DAj6qq Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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