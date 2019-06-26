BRIEF-Schneider Electric Reaffirming Medium-Term Ambition

June 26 (Reuters) - Schneider Electric SE:
* PREPARING FOR FURTHER INCREASE IN ORGANIC FINANCIAL PERFORMANCE FOR THE LONGER TERM, BEYOND THE 2021 AMBITION
* REAFFIRMING MEDIUM-TERM AMBITION, WITH A PATH TO IMPROVE THE ADJUSTED EBITA MARGIN BY C. +200 BASIS POINTS BY 2021
* AVEVA INTEGRATION AND JOINT GO-TO-MARKET STRATEGY ON TRACK
* AMBITION FOR SOFTWARE AND SERVICES TO REPRESENT 20% OF GROUP REVENUES IN THE MEDIUMTERM
* REAFFIRMS ITS TARGET FOR 2019 AND ITS THROUGH-CYCLE OBJECTIVE OF +3% TO +6% ORGANIC GROWTH IN REVENUES, ON AVERAGE Further company coverage: (Gdynia Newsroom)