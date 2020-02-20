BRIEF-Schneider Electric Sees 2020 Revenue Growth Of Between 1% And 3% Organically

Feb 20 (Reuters) - Schneider Electric SE:
* FY GROUP REVENUE EUR 27.16 BILLION (COMPANY CONSENSUS: EUR 27.08 BILLION)
* FY NET INCOME GROUP SHARE EUR 2.41 BILLION (COMPANY CONSENSUS: EUR 2.41 BILLION)
* FY ADJUSTED. EBITA EUR 4.24 BILLION (COMPANY CONSENSUS EUR 4.20 BILLION)
* Q4 FX FLUCTUATIONS IMPACT WAS POSITIVE AT EUR 128 MILLION (COMPANY CONSENSUS: POSITIVE OF EUR 64 MILLION)
* SCHNEIDER ELECTRIC SEES IN 2020 REVENUE GROWTH OF BETWEEN 1% AND 3% ORGANICALLY
* SCHNEIDER ELECTRIC SEES IN 2020 ADJUSTED. EBITA MARGIN OF BETWEEN 16.0% AND 16.3%, EXCLUDING FX AND IMPACT OF ACQUISITIONS
* SCHNEIDER ELECTRIC IN 2020 ESTIMATES POSITIVE FX IMPACT ON REVENUES OF AROUND EUR 400 MILLION (CURRENT RATES)
* SCHNEIDER ELECTRIC RE-AFFIRMS ITS THROUGH-CYCLE OBJECTIVE OF +3% TO +6% AVERAGE ORGANIC GROWTH IN REVENUES
* CORONAVIRUS: SEES Q1 IMPACT OF AROUND EUR 300 MILLION MAINLY IN CHINA
* CORONAVIRUS: ASSUMES Q1 IMPACT WILL BE ALMOST ENTIRELY COMPENSATED IN 2020 LARGELY IN H2
* CORONAVIRUS: Q1 IMPACT DUE TO FACTORY CLOSURES IN JANUARY/FEBRUARY
* FOR REST OF ASIA PACIFIC, EXPECTS INDIA AND SOUTH EAST ASIAN COUNTRIES TO CONTINUE TO BE GROWTH MARKETS Source text: bit.ly/3bU6ElG Further company coverage: (Gdansk Newsroom)