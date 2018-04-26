BRIEF-Schneider National Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share $0.27

April 26 (Reuters) - Schneider National Inc:
* SCHNEIDER NATIONAL, INC. REPORTS FIRST QUARTER 2018 RESULTS
* Q1 REVENUE $1.1 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $1.13 BILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.24 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FULL YEAR 2018 ADJUSTED DILUTED EARNINGS PER SHARE UPDATED GUIDANCE OF $1.38 TO $1.50
* 2018 NET CAPITAL EXPENDITURES GUIDANCE REMAINS AT $325 MILLION TO $375 MILLION
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.40 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: