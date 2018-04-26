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April 26, 2018 / 12:40 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Schneider National Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share $0.27

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Schneider National Inc:

* SCHNEIDER NATIONAL, INC. REPORTS FIRST QUARTER 2018 RESULTS

* Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.27

* Q1 REVENUE $1.1 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $1.13 BILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.24 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.27

* FULL YEAR 2018 ADJUSTED DILUTED EARNINGS PER SHARE UPDATED GUIDANCE OF $1.38 TO $1.50

* ANTICIPATE RELATIVELY FLAT TRACTOR GROWTH IN 2018

* 2018 NET CAPITAL EXPENDITURES GUIDANCE REMAINS AT $325 MILLION TO $375 MILLION

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.40 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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