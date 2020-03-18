BRIEF-Scholar Education Posts FY Revenue Rmb711.4 Million

March 18 (Reuters) - Scholar Education Group:
* SCHOLAR EDUCATION GROUP- FY REVENUE RMB711.4 MILLION VERSUS RMB493.1 MILLION
* SCHOLAR EDUCATION GROUP - RECOMMENDS PAYMENT OF A FINAL DIVIDEND OF HK$0.06 PER SHARE FOR YEAR
* SCHOLAR EDUCATION GROUP- FY PROFIT FOR YEAR FROM CONTINUING OPERATIONS RMB94.8 MILLION VERSUS RMB69.5 MILLION
* SCHOLAR EDUCATION GROUP - RECOMMENDS PAYMENT OF A FINAL SPECIAL DIVIDEND OF HK$0.06 PER SHARE
* SCHOLAR EDUCATION GROUP - NOT AWARE OF ANY MATERIAL ADVERSE EFFECTS ON FINANCIAL STATEMENTS AS A RESULT OF COVID-19 SITUATION AS OF MARCH 18 Source text for Eikon: Further company coverage: