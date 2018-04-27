BRIEF-Scholar Rock Holding Corp Files For IPO Of Up To $75 Mln

April 27 (Reuters) -
* SCHOLAR ROCK HOLDING CORPORATION FILES FOR IPO OF UP TO $75 MILLION – SEC FILING
* SCHOLAR ROCK HOLDING CORPORATION SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE ITS COMMON STOCK LISTED ON NASDAQ GLOBAL MARKET UNDER THE SYMBOL “SRRK”
* SCHOLAR ROCK HOLDING CORPORATION SAYS JEFFERIES, COWEN, BMO CAPITAL MARKETS, WEDBUSH PACGROW ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* SCHOLAR ROCK HOLDING CORPORATION SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text: bit.ly/2KkQDaD