BRIEF-Schouw & Co Q4 EBIT Slightly Down At DKK ‍​314 Million

March 9 (Reuters) - SCHOUW & CO A/S:
* REG-ANNUAL REPORT 2017: SIGNIFICANT REVENUE IMPROVEMENTS, GROWTH AND EXPANSION
* 2017 CONSOLIDATED REVENUE WAS UP BY 19% TO DKK 17,032 MILLION
* EBIT FOR YEAR IMPROVED FROM DKK 1,038 MILLION IN 2016 TO DKK 1,093 MILLION IN 2017
* PROPOSAL TO INCREASE DIVIDEND FOR 2017 FINANCIAL YEAR BY 8% TO DKK 13 PER SHARE.
* EXPECTS FOR 2018 CONSOLIDATED REVENUE OF ABOUT DKK 18.1 BILLION
* FOR 2018 EXPECTS EBITDA IN RANGE OF DKK 1,665-1,805 MILLION
* FOR 2018 EXPECTS EBIT IN RANGE OF DKK 1,110-1,250 MILLION
* Q4 REVENUE DKK 4.49 BILLION VERSUS DKK 3.90 BILLION YEAR AGO
* Q4 EBIT DKK 314 MILLION VERSUS DKK 315 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)