Healthcare
March 19, 2020 / 7:11 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Schroder Real Estate Investment Trust says strategy "robust"

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Schroder Real Estate Investment Trust Ltd:

* UPDATE DUE TO MARKET UNCERTAINTY RELATING TO COVID-19

* COMPANY WOULD LIKE TO HIGHLIGHT THAT AGAINST THIS BACKDROP ITS STRATEGY REMAINS ROBUST AND UNCHANGED. A SIGNIFICANT NUMBER OF DISPOSALS WERE COMPLETED AT PREMIUM PRICES LAST YEAR AND TERM LOAN WITH CANADA LIFE WAS REFINANCED AND EXTENDED IN OCTOBER 2019

* IN LIGHT OF RAPIDLY EVOLVING SITUATION, ALL FORTHCOMING RICS INDEPENDENT VALUATIONS AS AT 31 MARCH 2020 WILL INCLUDE A STATEMENT HIGHLIGHTING MATERIAL VALUATION UNCERTAINTY - SUCH WORDING TO BE APPLIED TO ALL INDEPENDENT VALUATIONS AT LEAST IN UK Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Sinead Cruise)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below