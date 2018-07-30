FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Switzerland Market Report
July 30, 2018 / 11:42 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Schroders Says Transfer Of Eastern European Banking Activities To CBH

Reuters Staff

1 Min Read

July 30 (Reuters) - Schroders PLC:

* SCHRODERS ANNOUNCES TRANSFER OF EASTERN EUROPEAN BANKING ACTIVITIES TO CBH COMPAGNIE BANCAIRE HELVÉTIQUE SA

* SCHRODER & CO BANK AG, CBH REACHED DEAL FOR CBH TO TAKEOVER SCHRODERS’ EASTERN EUROPEAN PRIVATE BANKING BUSINESS

* CURRENT CLIENT PORTFOLIO FROM ITS EASTERN EUROPEAN PRIVATE BANKS IS IN THE REGION OF CHF 700 MILLION AUM(AS AT 30 JUNE 2018)

* FINANCIAL TERMS OF THE ACQUISITION ARE NOT DISCLOSED, THIS TRANSACTION WILL NOT IMPACT THE EQUITY STRENGTH OF CBH Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.